Anna Drijver: ’Seksscènes gemakkelijker dan rijden in een oldtimer’

De actrice kreeg eens de vraag of seksscènes moeilijk waren, vertelt ze aan het blad. „Terwijl ik denk: het is vaak moeilijker als ik een of andere oldtimer krijg waar ik nog nooit in heb gereden. Je moet daar links, daar rechts, zo mee met de camera. Dan moet je je koppie erbij houden.”

Een seksscène is voor haar veel meer uit het leven gegrepen. „Tja, we hebben toch allemaal weleens seks gehad? Dat is iets in het leven waar je een duidelijk beeld bij hebt. Waarvan je denkt: hier kan ik wat van maken. Moeilijk zijn ze dus niet, laat staan interessant. Ik wil het verhaal achter het waarom van de seks: vinden ze troost bij elkaar, is er een verlangen? Gewoon seks, waarom zou ik dat spelen?”

Het interview is naar aanleiding van de rol van Anna Drijver als undercover-agent in de gelijknamige Vlaamse serie Undercover. Het samenwerken met de Belgen ging haar goed af, al was het cultuurverschil toch wel te merken. „Ik zag mensen af en toe wel een beetje schrikken van hoe luid en direct ik ben. Ik ben gewend om dingen te benoemen. Oké, wat ging er mis? Hoe gaan we het anders doen? Dan zag je de rest wat terugdeinzen. Of stond ik te grappen en grollen, en bleef iedereen stil doorgaan met zijn werk.”