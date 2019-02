’Oscar-organisatie trekt buidel tegen terrorisme’

De organisatie doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de aanwezigen veilig zullen zijn Ⓒ Hollandse Hoogte

De uitreiking van de Oscars is zondag goed beveiligd. The Academy of Motion Picture Arts and Sciences zou maar liefst 150.000 duizend dollar hebben neergeteld voor politiebeveiliging, melden ingewijden aan de Amerikaanse entertainmentsite TMZ.