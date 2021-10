Premium Het beste van De Telegraaf

Carrièremove brengt acteur tot grotere hoogten Levi van Kempen: ’Ik wil de Freek Vonk van de luchtvaart worden’

Door Lysanne Veerkamp Kopieer naar clipboard

„De fascinatie voor vliegen zat er al van jongs af aan in”, vertelt Levi van Kempen aan Privé. Ⓒ Eigen foto

Na een carrière als acteur, presentator en musicalster heeft Levi van Kempen (33) de lat nu een flink stuk hoger gelegd. Een goede tien kilometer, welteverstaan. De voormalige soapster behaalde vorige maand zijn vliegbrevet en gaat in 2022 aan de slag als Boeing 737-piloot. „Ik dacht: het is nu of nooit.”