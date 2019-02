Kate Winslet’s echtgenoot neemt oude naam weer aan

Smith, een neefje van de Britse miljardair Richard Branson, veranderde in 2008 zijn naam voor de grap, omdat hij zijn echte naam maar saai vond. Britse media melden dat de man van Kate Winslet nu zijn oude naam weer heeft aangenomen, omdat hij ’het goede voorbeeld wil geven aan zijn zoon’.

Het stel trouwde in 2012 en verwelkomde Bear Blaze in december 2013. Winslet had al twee kinderen uit vorige relaties.