Acteur Corey Feldman en vrouw uit elkaar

De 52-jarige Feldman vertelt dat hun huwelijk in zwaar weer kwam door onder meer het feit dat Courtney Anne last heeft van chronische vermoeidheid. „Het is niemands schuld. Dit is een geval van het leven dat heel zwaar werd, Courtney die te maken heeft met gezondheidsproblemen en twee mensen die uit elkaar zijn gegroeid en nu op een kruispunt staan.”

De acteur, die als tiener te zien was in films als Stand By Me, Gremlins en The Goonies, trouwde in 2016 met Courtney Anne. De twee waren samen te zien in diverse realityseries. Feldman was eerder getrouwd met actrices Vanessa Marcil en Susie Sprague.