Terrence Howard neemt het op voor Empire-collega Jussie

Smollett zei vorige maand te zijn aangevallen door twee mannen, maar volgens de politie zette de acteur de mishandeling in scène. Smollett, die zelf blijft volhouden de waarheid te spreken, werd aangeklaagd voor een valse aangifte en uit Empire geschreven.

Niet iedereen snapt waarom Howard toch achter zijn ’maat’ blijft staan. „Jammer dat jij dat zo voelt, maar dat is de enige Jussie die ik ken”, reageert Howard op een negatieve reactie van een van zijn Instagram-volgers.

„De Jussie die ik ken zou er niet eens aan kunnen denken zoiets vreselijks en lelijks te doen”, vervolgt Howard. „Het is niet aan ons om te oordelen over zijn onschuld of schuld.” De acteur zegt daarnaast dat hij liefde en compassie blijft voelen voor iemand die hij vijf jaar zijn zoon heeft genoemd. „Het is aan God om te oordelen en het is aan ons om liefde en hoop te voelen, zeker voor degenen waarvan we altijd hebben gezegd dat we van ze houden.”