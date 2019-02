Kaal hoofd voor Songfestival-winnaar Conchita Wurst

De afgelopen jaren ging de 30-jarige artiest, die sinds kort ’hij’ wil worden genoemd, veelal met een pruik door het leven. Zaterdagavond verscheen Tom Neuwirth, zoals de zanger in het echt heet, op een feestje zónder zijn volle haardos.

Toen Conchita Wurst vijf jaar geleden met het nummer Rise Like a Phoenix The Common Linnets – Ilse DeLange en Waylon – van de eerste plaats hield tijdens het Eurovisie Songfestival in Denemarken, werd hij gezien als ’die vrouw met die baard’. Die periode ligt inmiddels achter hem, zo vertelde Conchita een aantal maanden geleden aan Bild. „Op een gegeven moment voelde het ongemakkelijk dat men mij als vrouw zag - net zoals het eerder ongemakkelijk had gevoeld om te worden aangesproken als ’hij’.”

Er is momenteel geen man in het leven van de excentrieke zanger, zo liet hij in november weten aan Privé. „En daar ben ik niet triest onder, want ik heb het druk genoeg met mijn carrière. Daar moet maar net een partner inpassen. Daarbij denk ik maar zo, je moet vriend met jezelf zijn. Dat is al heel wat. Als je het goed met jezelf kan vinden, heb je helemaal geen andere mensen meer nodig die je gelukkig moeten maken.”