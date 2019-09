’In Bangkok liep ik zó in de armen van JOHN DE MOL’

Patty Brard keert vanavond weer terug op het oude nest. „Ik was er eigenlijk al uit met RTL, maar dit aanbod leek te mooi om waar te zijn. Ik ben 64. Dat is natuurlijk behoorlijk oud voor een vrouw op tv, maar hij bood me dan ook nog eens vier jaar achter elkaar werk aan! Daar heb ik voor gekozen en vanavond gaat het beginnen.” Ⓒ Reinier Bergsma

