Nicolette van Dam blijft positief na gewelddadige overval op vader

De 61-jarige René van Dam is een bekende slager in de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam-Zuid. Hij werd woensdag op klaarlichte dag door meerdere daders overvallen en is bij de overval gewond geraakt. „Mijn papa, mijn kanjer. Ik heb nog steeds geen woorden voor wat er gebeurd is en wat mijn vader is aangedaan. Gelukkig gaat het stapje voor stapje beter”, schrijft Nicolette.

„Eigenlijk wilde ik niets posten hierover, maar dit is iets wat we altijd zullen meedragen. Bedankt voor alle steun en liefde, betekent veel voor ons. We blijven positief.”

Vrijdag zijn twee verdachten opgepakt in verband met de mishandeling, ze zijn 17 en 21 jaar oud en komen uit Amsterdam. Het tweetal is voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit de komende veertien dagen vast.

Kort na het incident maakte Dries Roelvink, wijkgenoot van Van Dam, bekend dat de zanger en zijn zoon Dave hebben besloten hun horloges veilig op te bergen. „Onze Rolexen liggen vanaf vandaag in de kluis van vrienden van ons”, vertelde Dries aan Privé. „Na de brute beroving op de vader van Nicolette van Dam, hebben Dave ik ervoor gekozen om onze horloges voorlopig maar niet meer te dragen. Dat doet me wel pijn, want mijn horloge had ik van Dave cadeau gekregen... maar het is niet anders.”

