Taylor Swift verrast fans op verlovingsfeest

In een bar in Los Angeles heeft ze haar hit King of My Heart opgevoerd, wat een speciale betekenis heeft voor het stel. Alex besloot dat hij zijn vriend ten huwelijk ging vragen toen hij het nummer hoorde.

In een blauw jurkje met witte bloemen en gitaar in de hand zong Taylor de akoestische versie van het nummer. Alex en Ross konden hun geluk niet op. „Ik kan Taylor niet genoeg bedanken dat ze wilde helpen met het bijzonder maken van deze dag”, schreef Alex na afloop op Instagram.

Alex is al jarenlang superfan van de 29-jarige zangeres. Door de jaren heen hebben de twee via sociale media vaker contact gehad.