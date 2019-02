Nu ook Olcay single

Na vier jaar is het over en uit tussen Olcay Gulsen en Frans Ghazi. Ⓒ Hollandse Hoogte

We zijn nog niet eens in maart, maar nu al lijkt 2019 het jaar van de sterrenscheidingen te zijn. Gisteren kondigde ook OLCAY GULSEN aan haar relatie te hebben beëindigd. Zo sluit zij zo aan in de nu al imposante lijst van liefdesbreuken die dit jaar telt.