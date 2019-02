Emilia Clarke toont nieuw kapsel bij Oscars

De Game of Thrones-actrice verscheen al vroeg op de rode loper, in een glinsterende lila jurk. Ze mag tijdens de ceremonie een Oscar uitreiken. Emilia is sinds kort ook lid van The Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Ze mocht meestemmen welke film een Oscar verdient.

Op de rode loper kreeg Emilia van E! News de vraag wat kijkers zullen vinden van het laatste seizoen van The Game of Thrones, dat vanaf half april te zien is. Ze antwoordde: „Ik denk dat er dit laatste seizoen dingen zullen gebeuren die mensen zullen choqueren.”