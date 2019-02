Constance Wu doet denken aan Belle

De 36-jarige actrice droeg een gele jurk, die deed denken aan die van Belle uit Beauty & The Beast. Op internet viel haar outfit al snel op. „Constance Wu is onze enige echte Belle!”, schreef een volger. „Graag een remake van Beauty & the Beast en dan met Constance in de hoofdrol.”

De Aziatische beauty hield haar haar en make-up simpel en elegant, waardoor alle aandacht naar haar kleding uitging.

Wu is een van de acteurs die vanavond een presentatie doet, bij gebrek aan een presentator voor de gehele show.