National Geographic wint eerste Oscar ooit

De film was favoriet in de categorie beste documentaire. Free Solo volgt het werk en leven van de 33-jarige ‘free climber’ Alex Honnold. De Amerikaan staat bekend als een van de meest talentvolle bergbeklimmers van zijn generatie. Hij bedwong ‘free solo’, dus zonder veiligheidskabels, diverse beruchte bergen, zoals El Capitan in Yosemite National Park in de Verenigde Staten.

Voor de film draaide regisseur Jimmy Chin onder meer op locatie terwijl Honnold bezig was met klimmen. Free Solo was een van de grote publieksfavorieten op het IDFA en is momenteel een groot succes in de arthousebioscopen. Hij werd in de Nederlandse theaters inmiddels gezien door meer dan 60.000 mensen.

National Geographic zendt de film op 20 maart uit.