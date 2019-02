Netflix wint zeker twee Oscars voor Roma

Alfonso Cuaron. Ⓒ Hollandse Hoogte

Streamingdienst Netflix heeft in de nacht van zondag op maandag zeker twee Oscars in de wacht gesleept. Het drama Roma, over een wijk in Mexico Stad, won de prijzen in de categorieën beste camerawerk en beste buitenlandse film. Allebei de prijzen gingen naar regisseur Alfonso Cuaron.