Rami Malek wint Oscar voor Queen-film

De acteur was een van de twee favorieten voor de prijs. Acteur Christian Bale, die in de satire Vice de rol van voormalig vicepresident Dick Cheney vertolkt, viste achter het net. Bale heeft al een beeldje voor zijn rol in The Fighter.

Malek, die al stapels prijzen won voor de film, was ontroerd toen hij op het podium stond. Hij bedankte zijn moeder en zijn overleden vader. „Hij heeft dit niet mogen meemaken, maar ik weet dat hij toekijkt”, aldus de acteur.

De winnaar verwees in zijn toespraak naar Freddie Mercury en het feit dat zowel de zanger als hijzelf immigranten zijn. „Freddie was een homoseksuele immigrant die zichzelf durfde te blijven”, aldus Malek. „Dat ik zijn verhaal heb kunnen delen op deze manier, bewijst dat we met z’n allen verlangen naar dit soort verhalen.”