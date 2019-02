Cameraman Robby Müller geëerd bij Oscars

Müller maakte meer dan zeventig films met talloze grote regisseurs, zoals Wim Wenders, Jim Jarmusch, Lars von Trier en Steve McQueen. Tot zijn bekendste titels behoren Breaking the Waves, Dancer in the Dark en Paris, Texas.

In 2007 kreeg Müller op het Nederlands Film Festival de Cultuurprijs, in 2009 werd hij onderscheiden met de Bert Haanstra Cultuurprijs. Andere makers die in het blokje in ’In Memoriam’ werden geëerd, waren onder meer regisseurs Penny Marshall en Milos Forman, acteur Burt Reynolds, striptekenaar Stan Lee, schrijver William Goldman en producent Samuel Hadida.