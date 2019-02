Spike Lee pissig dat Green Book verkozen is tot beste film

Spike uitte zijn onvrede tegenover meerdere verslaggevers in de persruimte in het Dolby Theatre in Los Angeles. Ook viel het meerdere mensen in het publiek op dat Lee zichtbaar geïrriteerd was toen Julia Roberts aankondigde dat de belangrijkste prijs naar Green Book ging.

„Spike Lee was zichtbaar boos toen Green Book werd aangekondigd als winnaar van de beste film tijdens de Oscars. Hij zwaaide afwijzend en probeerde het Dolby Theatre te verlaten, maar hij werd bij de deur tegengehouden”, twitterde Associated Press-verslaggever Andrew Dalton. „Hij keerde terug naar zijn stoel toen de speeches voorbij waren.”

Kijkers uitten veel kritiek op Green Book, omdat het verhaal over een zwarte muzikant die in de jaren ’60 door het zuiden van Amerika reisde met zijn Italiaans-Amerikaanse chauffeur voor zijn tour, omdat het verhaal teveel gebracht zou worden alsof de blanke Italiaans-Amerikaanse chauffeur de held is. De familie van de echte Don Shirley (de hoofdpersoon in de film, red.) heeft eerder ook al negatief gereageerd op de film en Green Book-acteur Viggo Mortensen heeft zijn excuses moeten aanbieden voor het gebruiken van het n-woord in een promotioneel filmpje voor de film.

Op de vraag wat de BlacKkKlansman-regisseur vond dat Green Book de grootste prijs won, nam hij een slokje van zijn champagne. „Laat me nog een slokje nemen”, was zijn antwoord op de vraag wat zijn reactie was, „volgende vraag!”