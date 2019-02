Anastacia begrijpt Queen beter door film

„Ik begrijp nu veel meer hoe de muziek is geschreven, hoe de band in elkaar zit en ik heb Freddie beter leren kennen. Ik heb veel respect en waardering voor ze”, vertelt Anastacia in een interview met BuzzE. De Amerikaanse zangeres gaat zelf een hoofdrol in de Queen-musical We Will Rock You spelen, dat een aantal weken in december in Nederland te zien zal zijn.

De musical We Will Rock You vertelt een futuristisch verhaal met Orwelliaanse trekjes, dat zich 300 jaar in de toekomst afspeelt. De wereld wordt beheerst door een regime dat alleen mainstreammuziek toelaat. Iedereen denkt hetzelfde, draagt hetzelfde, kijkt naar dezelfde films en luistert naar dezelfde computergegenereerde muziek. Livemuziek en instrumenten zijn ten strengste verboden.

Killer Queen

Anastacia speelt de Killer Queen in de musical. Daar zal ze wel voor moeten acteren „want ik ben juist het tegenovergestelde”, zegt ze. „De Killer Queen is heel kwaadaardig, heel erg tegen livemuziek en een beetje gemeen. Het is heel naar om dat te moeten spelen!”, lacht Anastacia, die zich eerder identificeert met Scaramouche, de lieflijke, positieve heldin van het verhaal. Dus dat wordt acteren voor Anastacia, iets wat ze overigens nooit eerder heeft gedaan.

Dat ze nog nooit heeft geacteerd zorgde aanvankelijk voor twijfel, maar toen ze het script las, was ze om. „Het verhaal is net zo uniek als de muziek van Queen.” Anastacia lijkt zich weinig zorgen te maken over het nieuwe avontuur. „Ik hou van leren en nieuwe dingen ontdekken. Ik heb nog nooit zangles gehad en ben ook niet van plan om acteerlessen te nemen.”

Anastacia mag dan wel op haar 51e debuteren als musicalster, het wereldje is haar verre van vreemd. De moeder van Anastacia speelde in musicals. „Ik ben opgegroeid achter het toneel, we mochten dan altijd ons ’stille’ speelgoed meenemen.” Maar het was niet echt haar eigen droom. Pas op latere leeftijd begon het idee van musicals Anastacia aan te spreken. Toen We Will Rock You op haar pad kwam, kon ze daar geen nee tegen zeggen.