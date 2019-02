Miljuschka: reizen als kok heel belangrijk

Zelf leerde Miljuschka ontzettend veel van haar Japanse reis. „Ik vind het heel leuk om op culinair vlak te duiken in een cultuur”, legt ze uit. „Als toerist leer je een land kennen door naar het strand of naar toeristische plekken te gaan, maar ik ontdek het met mijn smaakpapillen. Het is de makkelijkste manier om een land écht te leren kennen.”

Voor Miljuschka in Japan, dat vanaf maandagavond 22:00 uur te zien is op 24Kitchen, probeerde ze verschillende bijzondere gerechten. Zo at de presentatrice kogelvis, die dodelijk is als het verkeerd wordt bereid, en extreem verse ’dancing squid’. „De tentakels van de inktvis bewegen nog als het geserveerd wordt.”

Altijd vers

De altijd verse ingrediënten in gerechten hebben indruk gemaakt op de foodie. Ook de perfectie om alles altijd met veel verfijning te doen, vond ze inspirerend. Toch is die perfectie niet iets wat ze zelf helemaal herkent in haar eigen kookstijl. „Ik ben een rommelige kok die ervan houdt dat iedereen gezellig samen aan tafel zit met de pannen op tafel.”

Graag zou Miljuschka nog meer landen willen ontdekken. Zo staan Mexico en Argentinië op het verlanglijstje, maar ook Europa. „Ik zou zeker nog meer van dit soort programma’s willen maken. Ik denk dat het Oostelijke deel van Europa nog onontdekt is in culi-land.”

De presentatrice denkt dat haar nieuwe programma verschilt van andere kookshows doordat ze „gewoon zichzelf” is. „Ik pretendeer niet dat ik een of andere sterrenchef ben. Ik laat je gewoon met mijn nuchtere consumenten-oog Japan zien.”