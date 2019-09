Nicolette van Dam vertrekt bij SBS

Van Dam prsenteerde onder de meer de programma’s The Next Boy/Girl Band en Kitchen Impossible bij SBS. Haar laatste programma bij de zender was Klink Smakelijk. Alle drie de programma’s bleken minder succesvol dan gehoopt.

Nu haar contract is afgelopen mocht Nicolette volgens RTL Boulevard zelf kiezen of ze wilde blijven of niet. De presentatrice koos er echter voor om te vertrekken en als freelancer verder te gaan. Er zouden al een aantal projecten in de maak zijn maar welke dat zijn is nog niet bekend. Ook zou ze meer focus willen leggen op haar sociale media.