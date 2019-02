Oscars 2019: de jurken van de sterren

Opvallend is het gouden gewaad van the Favourite-actrice Glenn Close. Hoewel de the Favourite-actrice naast de prijs voor beste actrice greep, wist ze alle ogen op zich te richten.

Glenn Close. Ⓒ Hollandse Hoogte

Lady Gaga staat met haar zwarte Alexander McQueen-jurk in de top 10 beste looks van Vogue. Terwijl we veel extravaganter van Gaga gewend zijn, misstaat deze outfit haar zeker niet. Het juweel van Tiffany’s dat ze draagt is een slordige 30 miljoen dollar waard. Leuk detail is dat Audrey Hepburn hetzelfde stuk droeg tijdens het persmoment voor de film Breakfast at Tiffany’s.

Bekijk ook: Lady Gaga draagt juweel van 30 miljoen bij Oscars

Lady Gaga. Ⓒ Hollandse Hoogte

De opmerkelijkste outfit van de 91ste uitreiking van de Academy Awards is misschien wel de smokingjurk van Billy Porter, die als een van de eersten de rode loper betrad. De Pose-acteur was daar voor ABC aan de slag als modeverslaggever, waarbij hij in het ontwerp van Christian Siriano diverse sterren interviewde.

Bekijk ook: Billy Porter in smokingjurk op rode loper Oscars

Ⓒ Hollandse Hoogte

V.l.n.r.: Rachel Weisz, Regina King, Jennifer Hudson en Melissa McCarthy. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bradley Cooper met zijn moeder Gloria Campano en Irina Shayk. Ⓒ Hollandse Hoogte

V.l.n.r.: Charlize Theron, Emma Stone, Octavia Spencer, Yalitza Aparicio. Ⓒ Hollandse Hoogte

Olivia Colman. Ⓒ Hollandse Hoogte

Rami Malek en Lucy Boynton. Ⓒ Hollandse Hoogte

Pharrell Williams en Helen Lasichanh. Ⓒ Hollandse Hoogte