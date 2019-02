Ⓒ William Rutten

Nadat ’s Neerlands populairste weerman Piet Paulusma de wacht werd aangezegd, gingen geruchten dat Hart van Nederland ook zou kunnen verdwijnen. Volgens presentatrice Evelien de Bruijn is daar geen sprake van. „Wij zijn in een heel andere fase terechtgekomen dan iedereen denkt. Niet in een hoekje geslagen, maar juist keihard aan het werk.”