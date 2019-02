Susan Smit gaat trouwen

Bij de foto waarop Onno voor haar op de knieën gaat, schrijft Susan hoe het huwelijksaanzoek in de Franse hoofdstad verliep: „Er zat ‘toevallig’ een kennis op het terras die ‘toevallig’ een boek van mij bij zich had en of ik dat even wilde signeren. Ik sloeg het boek open en daar stond een lieve tekst en ging hij ineens door zijn knieën.”

„Ongelofelijk dat je zoveel voor iemand kunt voelen en op zoveel manieren bij elkaar past.” Onno Aerden voegde daar op zijn Facebook nog aan toe: „Susan, je bent de vrouw van mijn leven en je zit helemaal in mijn hart.”

De schrijfster, die zondag 45 jaar is geworden, is blij en gelukkig, ’ook omdat onze vier kinderen het geweldig vonden’. Susan heeft dochter Linde (over twee dagen 8) en zoontje Goof (5), en hij heeft twee dochters van 15 en 13. Zij en de voormalig hoofdredacteur van Miljonair leerden elkaar kennen in 2016 bij het televisieprogramma Pauw. Hij noemde haar toen al ’de vrouw van mijn leven’. Het is voor hem de eerste keer dat hij in het huwelijksbootje stapt, al schreef hij in 2017 nog in het FD dat hij relaties heeft gehad die zes jaar duurden en vier keer langdurig heeft samengewoond.