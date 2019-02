Bohemian Rhapsody grote prijswinnaar bij Oscars: een overzicht

Bohemian Rhapsody had in totaal vier prijzen: beste mannelijke acteur, geluid, geluidsmontage en montage.

In de belangrijkste categorieën won Roma-regisseur Alfonso Cuaron de prijs voor beste regie, Rami Malek de prijs voor beste acteur en ging Olivia Colman er met de prijs voor beste actrice vandoor. Regina King kreeg de prijs voor beste vrouwelijke bijrol in If Beale Street Could Talk en Mahershala Ali kreeg de prijs voor beste mannelijke bijrol in Green Book.

Volgens Olivia Colman verdiende haar tegenspeelster uit the Favourite, Glenn Close, de prijs. „Je bent al zo lang mijn idool. Dit is niet hoe ik het had gewild”, aldus Colman.

Spike Lee won als regisseur de prijs voor bewerkt scenario voor BlacKkKlansman en Green Book ontving een Oscar voor scenario.

Lady Gaga won maar een Oscar: de prijs voor beste soundtrack. Eerder op de avond wisten zij en Bradley Cooper alle ogen op zich te richten met hun ontroerende optreden van het prijswinnende nummer, Shallow.

Black Panther won prijzen voor beste filmmuziek, kostuum- en decorontwerp. Green Book ging er met drie vandoor: beste film, beste mannelijke bijrol en scenario. Netflix-film Roma heeft er ook drie ontvangen: voor regie, camerawerk en beste niet-Engelstalige film.

Oscarwinnaars op een rij

Film

Green Book

Mannelijke hoofdrol

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Vrouwelijke hoofdrol

Olivia Colman (the Favourite)

Mannelijke bijrol

Mahershala Ali (Green Book)

Vrouwelijke bijrol

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Animatiefilm

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Camerawerk

Roma

Kostuumontwerp

Black Panther

Regie

Roma

Documentaire

Free Solo

Korte documentaire

Period. End of Sentence

Montage

Bohemian Rhapsody

Niet-Engelstalige film

Roma

Make-up en haarstyling

Vice

Filmmuziek

Black Panther

Korte animatiefilm

Bao

Korte film

Skin

Geluidsmontage

Bohemian Rhapsody

Geluid

Bohemian Rhapsody

Visuele effecten

First Man

Scenario

Green Book

Bewerkt scenario

BlacKkKlansman