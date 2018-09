Eye en Kino vertonen Texas Chainsaw Massacre

Eye draait de film op 19 september, Kino heeft hem op 15 september op het programma staan. The Texas Chainsaw Massacre vertelt over een familie van moordzuchtige kannibalen die diep in een bos in Texas wonen.

Hooper, die 74 werd, liet zich voor de film inspireren door de Amerikaanse seriemoordenaar Ed Gein, een kannibaal die kleren droeg die hij had gemaakt van de huid van zijn slachtoffers. The Texas Chainsaw Massacre werd voor een appel en een ei gemaakt, maar geldt nu als een mijlpaal in het horrorgenre.

Critici prijzen de rauwe, documentaire-achtige manier van draaien, de bijna cartooneske grappen en het grensverleggend tonen van sadisme en geweld. Hoofdpersonage Leatherface werd een genre-icoon en er volgden in totaal zeven vervolgen en spin-offs.