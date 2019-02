Deze video breekt YouTube-grens van 6 miljard views

Despacito staat sinds 12 januari 2017 op YouTube en brak sindsdien talloze records. Zo was het de video die het snelst de 2, 3 en 4 miljard views behaalde. In april vorig jaar passeerde de clip de grens van 5 miljard views.

Despacito was in de zomer van 2017 over de hele wereld een hit. Het Spaanstalige liedje stond in liefst 37 landen op nummer 1. In Nederland stond het lied vijftien weken achter elkaar op 1 in de Top 40. In de Verenigde Staten stond de single zelfs zestien weken bovenaan de Billboard Hot 100.

Shape of You van Ed Sheeran staat wereldwijd op de tweede plaats met 4,09 miljard views, gevolgd door See You Again van Wiz Khalifa en Charlie Puth met 4,02 miljard views.