Opnieuw hit van Bolland & Bolland in Netflix-serie

Rock me Amadeus werd vertolkt door Falco en zal te zien zijn in een scène waarin de jeugdige sterren uit de serie schaatsen op een schaatsbaan in de stad. De serie speelt zich af in de jaren 80 en volgt een groep tieners die in aanraking komt met bovennatuurlijke krachten. In de populaire serie spelen ook sterren als Wynona Ryder en David Harbour.

Rob en Ferdi Bolland vertellen dat ze ’wederom zeer vereerd zijn’ met ’deze prachtige aanvraag voor Rock me Amadeus uit de USA’. „Stranger Things is een absolute topserie en een wereldwijde hit. We zijn oprecht blij hiermee.”

Het langverwachte vierde seizoen is komende zomer te zien. Fans moesten al ruim twee jaar wachten op het nieuwe seizoen. Dit komt onder meer door de coronapandemie, waardoor de opnamen waren vertraagd.