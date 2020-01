Joaquin Phoenix op de bres voor varkens

De acteur, die de prijs won voor zijn titelrol in Joker, kwam rechtstreeks van de ceremonie en droeg daardoor nog zijn pak toen hij meedeed aan de actie van LA Animal Save. Die organisatie houdt elke zondag wakes bij abattoirs, waar vrijwilligers de dieren voorzien van water en, zo schrijft de stichting op haar website, als getuige optreden van de aftocht van de beesten.

„De meeste mensen weten niets van de marteling en moord in de vlees- en zuivelindustrie”, verklaarde Phoenix tegenover dierenrechtenplatform JaneUnChained. „Ik heb gezien hoe het zit, dus ik moest hier bij zijn. We worden geïndoctrineerd door vrolijke plaatjes van boerderijdieren op vleesverpakkingen, maar dat is een leugen. Mensen moeten achter de waarheid komen.”