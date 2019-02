Hackers Lil’ Kleine waren uit op geld

Het tweetal heeft maandag ten overstaan van de rechtbank in Dordrecht uitvoerig spijt betuigd. Het filmpje doet voorkomen alsof het account van Lil’ Kleine is gekraakt en overgenomen door het internationale hackerscollectief Anonymous. De rapper wordt in het commentaar bij het filmpje beschuldigd van pedofilie.

V. en B. hebben bekend via phishing mails te zijn binnengedrongen in tientallen accounts. De twee mannen hebben niets met het collectief Anonymous te maken en opereerden geheel op eigen houtje, deels uit verveling, deels uit op het verdienen van geld. Het filmpje was door B. ’in elkaar geknutseld’.