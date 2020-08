Ondanks turbulent jaar: royals wensen Meghan fijne verjaardag

Koningin Elizabeth liet via de officiële socialmediakanalen een felicitatie versturen. Ze wenst de hertogin een „heel fijne verjaardag”, staat in de boodschap. Het hof plaatste er een foto bij uit 2018, toen Meghan voor het eerst met de koningin in het openbaar trad.

De felicitatie van de Queen werd al snel gevolgd door soortgelijke berichten van Clarence House en Kensington Palace, van respectievelijk Meghans schoonouders prins Charles en zijn vrouw Camilla en zwager prins William en zijn vrouw Catherine.

Meghan viert haar verjaardag in Los Angeles, waar ze zich dit voorjaar met man Harry en zoon Archie vestigde.

Er zouden geluiden zijn van spanningen tussen Meghan en Harry en de Britse royals, door de biografie Finding Freedom, waarin onthullingen worden beloofd over het Britse koningshuis. Het boek verschijnt eind augustus en hoewel Harry en Meghan hun medewerking hieraan ontkennen, wordt daar openlijk aan getwijfeld door Britse royaltykenners.