Hilarische speech van Olivia Colman gaat viraal

De actrice schakelt in haar speech snel tussen allerlei emoties en maakt het publiek aan het lachen door ook totaal out of the blue Lady Gaga te bedanken. Ook haar eerlijke reactie op het podium dat dat ’oprecht best stressvol’ is, wekt vrolijkheid. Ze is eerst enorm verbaasd dat zij een Oscar heeft gewonnen. „Dit is hilarisch.”

Colman meldt traditiegetrouw dat, mocht ze iemand vergeten zijn te bedanken, dat ze die persoon later nog opzoekt om hen dan alsnog een enorme knuffel te geven. Ze refereert spottend aan haar ouders en vertelt dat ze als schoonmaakster - „Ik was dol op die baan” - al droomde van het moment dat ze de Oscar zou winnen. Er is na al dit dramatische vertoon maar één conclusie mogelijk: Colman is terecht uitgeroepen tot de beste actrice.

Het komische filmpje waarbij Olivia de Oscar voor beste actrice in ontvangst nam voor haar hoofdrol als koningin Anne in de film The Favourite wordt dan ook volop gedeeld op social media waarbij de reacties lyrisch en hartverwarmend zijn. „Ik weet niet wij zij is, maar ik ben gék op haar.”