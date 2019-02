’Tweede sekstape R. Kelly nóg explicieter’

R. Kelly komt uit zijn studio, de dag dat hij zichzelf aangaf bij de politie Ⓒ Hollandse Hoogte

Er is nog een derde video waarop te zien is dat zanger R. Kelly een minderjarig meisje seksueel misbruikt. Dat meldt TMZ. Michael Avenatti, de advocaat die al maanden bezig is met een onderzoek naar de zanger, is volgens TMZ bezig de video in zijn bezit te krijgen.