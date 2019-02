Gordons zus Lydia (61) overleden

Eerst plaatst hij een foto van een kaars. In het volgende bericht schrijft hij: „Het blijft altijd zwaar als je ’n broer of zus verliest...we hebben veel gelachen maar ook gehuild..het leven gaat niet altijd over rozen...ik hou nog altijd van jou als mn zus..”

Aan het AD vertelt hij dat Lydia zondagochtend in het ziekenhuis is overleden, nadat ze drie dagen daarvoor opeens onwel werd en verlamd raakte aan de linkerkant van haar lichaam. „Vervolgens kreeg ze last van vochtophoping in haar hersenen. Aanvankelijk leek ze vooruit te gaan, maar het heeft helaas niet zo mogen zijn.” Ze is 61 jaar geworden.

Volgens hem hadden zijn broer Gordon en Lydia niet veel contact meer. Na de biografie die Gordon vorig jaar uitbracht, dreigden ze elkaar nog te ontmoeten in de rechtszaal, maar rectificaties in de derde druk van het boek, deden Lydia van een rechtszaak afzien.

Ondertussen is Gordons broer Johny nog aan het herstellen; hij kreeg kortgeleden een hartstilstand en moest een hartoperatie ondergaan.