Jurgen van den Berg stopt bij NPO Radio 1

„Ik werk sinds 1998 in Hilversum, daarvoor nog heel wat jaren bij de regionale radio, en ik wil nu uit die eerstelijns stroom van het nieuws”, vertelt Van den Berg in Miss Podcast.

De presentator wil graag stoppen voordat het een sleur wordt. „Doordat je het al heel veel jaren doet, kom je ook heel veel dingen tegen. Je herkent patronen, je herkent waarom iemand iets zegt en waarom iemand anders daar weer zo op reageert. Laat het duidelijk zijn, ik vind het nu nog steeds interessant. En er gebeurt natuurlijk een hele hoop op dit moment in de wereld. Dus als je daar middenin zit, dat is hartstikke mooi. Maar ook om te zorgen dat je het op een gegeven moment wel allemaal gezien hebt en blasé gaat worden en het met tegenzin gaat doen of zoiets.”

Van den Berg blijft wekelijks radio maken voor een internetzender vanuit zijn studio aan huis, maar ziet het opzetten van een bed and breakfast ook wel zitten. „Kijk, ik vind koken bijvoorbeeld heel leuk, om daar nog eens een keer iets mee te doen. Ja, dat lijkt me wel leuk ja, gewoon op een mooie plek. En dan ’s morgens het ontbijt verzorgen, en ’s avonds dat mensen daar kunnen blijven eten.”