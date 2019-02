Geen vervolging Franse regisseur Besson

„Meneer Luc Besson heeft met tevredenheid kennisgenomen van het besluit van de officier van justitie de aanklacht die mevrouw Sand Van Roy heeft ingediend te seponeren”, verklaarde zijn advocaat Thierry Marembert maandag. „Dat besluit is tot stand gekomen na een zeer volledig onderzoek, waaraan hij geheel en al heeft meegewerkt.”

Het parket zei in een toelichting dat de naspeuringen niet hebben aangetoond dat de gestelde strafbare feiten ook daadwerkelijk zijn gepleegd. Van Roy vertelde de onderzoekers vorig jaar dat ze ongeveer twee jaar een intieme relatie had met de 59-jarige cineast. Ze voelde zich daartoe gedwongen in het kader van hun professionele band. In juli deed ze aangifte wegens verkrachting.

Acht andere vrouwen hebben Besson ook beticht van ongepast gedrag en seksuele intimidatie.

