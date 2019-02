Gordon lamgeslagen door overlijden zus Lydia

„Onze familie is geschokt. We zijn intens verdrietig door dit plotselinge overlijden.” Hij reageert ook op het feit dat hij en Lydia weinig contact hadden. „Ondanks dat het contact miniem was, blijft het toch je zus. Ik had een speciale band met mijn zus; ze was hysterisch grappig en was zelfs ooit de voice-over in mijn radio en tv shows. Ze was een pechvogel op het gebied van haar gezondheid en dat is haar nu fataal geworden.”

„Ik ben lamgeslagen, want alle leuke en mooie dingen spelen door mijn hoofd. Ik koester die met heel mijn hart.” aldus Gordon. Op Facebook laat hij weten dat hij heel veel van haar hield. „Mijn zus Lydia, rust zacht. Alleen maar leuke dingen herinner ik me met jou. En ik hield dan ook heel veel van je.”

De twee hadden vorig jaar korte tijd onenigheid nadat Gordon zijn biografie publiceerde. Uiteindelijk deed hij in de derde druk van het boek de aanpassingen waar zij om verzocht had, waarmee een rechtszaak voorkomen werd.