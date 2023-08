Kusgate: Waarom zwijgt ’kroongetuige’ Letizia?

Als oud-journalist en huidige koningin van Spanje stond ze eens bóvenop het nieuws. Maar toch heeft koningin Letizia, bijna anderhalve week later, nog niets gezegd over kusgate. Bij de huldiging van de Spaanse voetbalsters, na het behalen van de WK-titel, kuste bondsvoorzitter Luis Rubiales voetbalster Jennifer Hermoso nadrukkelijk op haar mond. De beelden uit Sidney gingen de hele wereld over en zorgden voor een enorme schok.

