Situatie model Lotte van der Zee nog kritiek

Van der Zee werd tijdens een skivakantie in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Ze is inmiddels per helikopter van een ziekenhuis in Rosenheim naar het universitaire ziekenhuis in München overgebracht, hier is meer neurologische kennis in huis. Het model wordt nog steeds in coma gehouden.

Lotte werd in 2017 uitgeroepen tot mooiste tienermeisje van de wereld tijdens Miss Teenager Universe. Een jaar eerder had ze de nationale titel in Nederland gewonnen.

