Katy Price dolgelukkig met rijverbod

Katie stelt dat niet zij maar, een andere man achter het stuur van haar Range Rover zat tijdens het auto-ongeluk. De jury was echter van mening dat Price geen geloofwaardige getuige was en veroordeelde haar tot een rijverbod van drie maanden en een boete van van 1500 pond. De rechter besloot haar vrij te spreken van een tweede beschuldiging van rijden onder invloed, omdat er onvoldoende bewijs was.

„Ik heb nooit dronken gereden”, reageert Price aan The Sun. „Er was ook geen bewijs dat ik onder invloed achter het stuur ben gekropen. Daar wil ik het graag bij laten. Ik ben veroordeeld, omdat ik de sleutels had. Ik kon tien strafpunten in mijn rijbewijs krijgen of een rijverbod van drie maanden krijgen. Dat verbod komt bovenop het verbod dat ik al had, wat betekent dat ik mijn rijbewijs op 24 mei terugkrijg. Ik kan dus weer een nieuwe auto kopen.”