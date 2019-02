Giel Beelen doet dinsdag theorie-examen

In 5 Uur Live vertelt Giel hoe hij die specifieke dag heeft beleefd. „Vreselijk! Althans, het was meer dat ik net naar huis ging om nog een middagslaapje te doen, omdat ik ’s avonds bij Late Night kwam. Toen zag ik zo’n berichtje op een site en ik dacht: ’Wat is dit nou? Er is over een maand pas een uitspraak.’”

Beelen was er namelijk helemaal van niet op de hoogte dat zijn straf die dag bekend zou worden. „Dat wist niemand. Dat hadden ze in een keer besloten.” De dj ging er dus in eerste instantie van uit dat het niet waar was. „Maar toen bleek het echt zo te zijn en dacht ik: ’Oh man! Die video!’”

Giel legt uit dat hij de video van zijn transformatie al een aantal keer had uitgesteld omdat er nog van alles aan bewerkt moest worden. „Gelukkig kon ik het nog zo turnen dat ik dacht: het is ook een soort oude Giel en nieuwe Giel. Maar ik ging wel even door de grond moet ik zeggen.”

Toch is hij blij dat hij eindelijk weet waar hij aan toe is, omdat hij door wil met zijn leven. De dj is dan ook al weer druk bezig met zijn rijbewijs. „Nou ja, ik heb morgen mijn theorie!”

