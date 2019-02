Hein Boele dé verrassing van De Luizenmoeder

Ondanks de vakantieperiode keken er zondag toch weer 3,5 miljoen mensen naar De Luizenmoeder, waar ze (stem)acteur Hein Boele een hilarische gastrol zagen verzorgen. Ⓒ avrotros

Ouders, kinderen en leraren van De Klimop keken afgelopen zondag reikhalzend uit naar de mystereuze BN’er die directeur Anton voor hen in petto had. Had Juf Ank gehoopt op FONS DE POEL als voorlezer, het werd uiteindelijk HEIN BOELE die half dood in een rolstoel het decor van hitserie De Luizenmoeder werd binnengereden. Grote vraag: hoe is het ECHT met hem?