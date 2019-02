Youp van ’t Hek wil oudejaarsconference doen

Youp, die eerder al liet doorschemeren in 2020 zijn tiende en laatste eindejaarsshow te overwegen, zegt wel dat er op dit moment nog niets gepland is. „Er zijn nog geen afspraken.” Over de oudejaarsconference van Marc-Marie Huijbregts vorig jaar is de cabaretier niet echt te spreken. „Voor de Libelle Zomerweek vind ik het fantastisch.”

Dat Youp, die een boek heeft uitgebracht over de hoogtepunten uit zijn carrière, al zo veel conferences op zijn naam heeft staan was in het begin van zijn loopbaan moeilijk voor te stellen. Zijn shows werden vaak afgezegd wegens gebrek aan belangstelling. „Het ergste vond ik dat ik een keer bij de kassa van het Bellevue stond en vroeg: hoeveel zijn het er?” Met het antwoord twaalf bezoekers was de cabaretier destijds echter erg blij. „En toen zei een acteur tegen mij: wat ben jij commercieel.”

Het keerpunt kwam tijdens een reis met een busje dat Youp had gekocht. „Ik ben er vier maanden mee op reis gegaan en ben in discussie gegaan met mezelf”, blikt hij terug. „Toen wist ik: ik moet cabaretier worden, maar dan moet ik het zó doen.”