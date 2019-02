’Het gedrag van Lady Gaga was ongepast’

„Ik vond het zo ongemakkelijk voor Bradleys vriendin, oh mijn god”, reageert Mel B in Good Moring Britain. Presentator Piers Morgan lijkt het met haar eens te zijn. „Het was de liefde in hun ogen, of niet?”, vraagt hij zich af. „Dat was het zeker, en dat veroorzaakt roddels. Dat is het hele ding”, besluit Mel B.

Piers doet er nog er nog schepje bovenop door te benadrukken dat de manier waarop ze hun gezichten tegen elkaar hielden extra ongepast was omdat Gaga net haar verloving met Christian Carino heeft afgebroken.

„Lady Gaga heeft haar verlovingsring af gedaan, brak met haar verloofde, en dan is het slechts een optelsommetje. Je hebt de ringloze vinger en dan het staren in Bradleys ogen op een manier die echt te ver ging”, vindt de presentator. „Ik wil graag geloven dat het bij het optreden hoorde”, reageert Mel B. „Omdat er gewoon een vrouwencode is. Hopelijk is die niet... Hopelijk is het allemaal gewoon professioneel.”

Gaga ging met de prijs voor Best Original Song naar huis voor Shallow. In haar speech zei ze dat ze het lied met niemand anders dan Bradley had kunnen doen.