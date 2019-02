Talk Talk-zanger Mark Hollis overleden

De muzikant en singer-songwriter was vooral bekend als zanger van de band Talk Talk waarmee hij grote hits als It’s My Life en Life's What You Make It en Such A Shame scoorde.

Het album The Colour of Spring werd alom geprezen en haalde in Nederland een top 1-notering. De band ging in 1992 uit elkaar. Hollis maakte jaren later nog een soloplaat maar trok zich in 1998 terug uit de muziekindustrie.

„RIP Mark Hollis. Aangetrouwd neef. Geweldige echtgenoot en vader. Facsinerende en principiële man. Stopte 20 jaar gelden in de muziekindustrie, maar hij is een icoon”, zo schrijft zijn neef Anthony Costello.