Dit zijn de winnaars van de Diversity Awards

Sambo maakt met zijn gezelschap Raymi Sambo Maakt al jarenlang taboedoorbrekende interactieve theatervoorstellingen over heikele thema's. De acteur maakte het afgelopen jaar zijn regiedebuut als filmregisseur met de all black cast-productie Aan Niets Overleden. Het drama is geïnspireerd op een waargebeurd verhaal en vertelt over de schaamtecultuur rondom aids binnen de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap.

Het was de tweede maal in korte tijd dat Sambo een prijs won voor zijn inzet en activisme op het gebied van exclusiviteit. De theater- en filmmaker won in oktober al de Spotlight-award in het kader van de Black Achievement Month.

Behalve de WDA werden maandag nog zes andere prijzen uitgereikt. De New Horizons Diversity Award, voor mensen die zich inzetten voor lhbtq’ers die hun eigen land hebben moeten ontvluchten vanwege hun geaardheid, ging naar lobbyist Sandro Kortekaas.

De Gender Diversity Award, die zich inzet voor de maatschappelijke acceptatie van transpersonen, werd uitgereikt aan activist Bregtje Visser. De Local Diversity Award, voor kleine lokale initiatieven op het gebied van lhbqt-acceptatie, werd toegekend aan het project Gay op Flakkee. De stichting zet zich in voor tolerantie jegens lhbtq op het eiland Goeree-Overflakkee, waar homoseksualiteit vanwege het geloof van veel inwoners nog steeds erg gevoelig ligt.

Youth Diversity Award

De Youth Diversity Award werd toegekend aan het project #SorryJohan, waarmee Voetbal Inside-presentator Johan Derksen werd aangesproken op zijn veelvuldige opmerkingen over homoseksuelen. Veel critici verwijten hem homofobie; zijn reactie dat homo’s die niet uit de kast durfden te komen zich aanstelden, werd beantwoord door vele duizenden lhbtq’ers die online hun coming out-verhalen deelden.

Verder gingen er prijzen naar Trainbow, het diversiteitsnetwerk van de Nederlandse Spoorwegen dat tien jaar bestaat, en de HEMA, vanwege zijn baanbrekende regenboogcampagnes.