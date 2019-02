Kerry Katona zou eigen sekstape verkopen

Katona zegt nog nooit de behoefte te hebben gevoeld zichzelf te filmen terwijl ze met iemand seks had. Ze grapt dat als ze wel een sekstape zou hebben gemaakt het waarschijnlijk de kortste ooit zou zijn, omdat haar bedpartners het nooit lang vol hielden.

„Ik heb nog nooit een sekstape opgenomen, maar als ik dat wel had gedaan zou hij dertig seconden lang zijn. Knipper een keer en je hebt het al gemist”, schrijft Katona in haar column in het tijdschrift New! „Als ik er ooit een zou maken, zou ik hem verkopen. Kim Kardashian en Paris zijn er beroemd door geworden. Hij gaat toch wel viraal, dan kan ik er net zo goed wat aan verdienen.”

Kerry is getrouwd geweest met George Kay, Mark Croft en Brian McFadden.