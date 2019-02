Dit is de meest gevolgde vrouw op Instagram

Ariana stoot hiermee Selena Gomez van de troon, zij staat nu met 146,27 miljoen op de tweede plek. De enige persoon die meer volgers dan Ariana heeft, is Christiano Ronaldo. De voetballer wordt gevolgd door ruim 155 miljoen mensen.

Dat de zangeres Selena voorbij is geschoten is niet verrassend. Ariana heeft de laatste vier maanden meer dan 13 miljoen volgers erbij gekregen. Selena liet vorig jaar weten het rustiger aan te doen op social media en plaatst sindsdien een stuk minder foto's en video's op Instagram. Ariana is daarentegen juist erg actief.