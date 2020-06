Akwasi reageert op ophef na Zwarte Piet-fragment

Akwasi legt in het programma M uit dat het niet zijn bedoeling was om aan te zetten tot geweld, maar tot verzet. Ook zegt hij zichtbaar geëmotioneerd: „Als je me kent, dan weet je dat ik geen vlieg kwaad doe. Zwarte Piet is een fictief persoon. We weten allemaal dat Zwarte Piet niet bestaat. Hoe ga ik iemand die niet bestaat pijn doen? Ieder jaar als ik Zwarte Piet zie, voelt dat als een klap in mijn gezicht.”

Waaraan hij toevoegt: „Ik heb het een en ander meegemaakt, waardoor die woede ergens vandaan komt.” Hij eindigt zijn relaas met: „Ik roep op tot verzet en never nooit tot geweld.”

Hieronder een greep uit de reacties op Twitter: