Sis van Rossem wilde stoppen met successerie

Sis bewondert met Vincent (m) en Maarten (r) Luik op het Sint Lambertusplein. Ⓒ NTR

Sis van Rossem (73) gaf geen stuiver voor een tv-programma met haar twee broers, Maarten en Vincent. Toch wordt vanavond het alweer vijfde seizoen afgesloten met een aflevering over Luik. En dan is deze reeks ook nog eens de best bekeken ooit. Het maakt de eigenzinnige kunsthistorica tot een kijkcijferkoningin, al kijkt ze zelf geen tv. „Het is een vreselijk lege, oppervlakkige wereld.”